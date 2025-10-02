Alparslan Kuytul'un annesi Besime Kuytul. Besime Hanım, 1929 yılında dünyaya geldi. İslami şuura sahip bir ailede büyüdü ve Adanalıdır. Alparslan Kuytul’un ailesi uzun yıllardır Adana’da yaşamını sürdürüyor. Besime Kuytul, dini hassasiyeti ve aile yapısına olan bağlılığıyla biliniyor; oğlu Alparslan Kuytul başta olmak üzere ailesinin yanında manevi destekçi olarak hep ön planda oldu. Ayrıca Kuytul ailesi Adana’nın Seyhan ilçesinde mütevazı bir apartman dairesinde yaşamını sürdürüyor. Besime Kuytul, hem ailesinin hem de Furkan hareketinin hanım üyeleri arasında “manevi anne” olarak tanınıyor.

Alparslan Kuytul'un annesi ve ailesinin yaşamı

Besime Hanım genç yaşta çiftçi Tahir Kuytul ile evlendi ve bu evlilikten üçü kız olmak üzere toplam 10 çocuk sahibi oldu. Alparslan Kuytul, Besime Kuytul’un en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Eşi Tahir Bey’i genç yaşta kaybedince, Besime Hanım çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. Besime Kuytul, çocuklarının eğitimine ve dini terbiyesine özel önem verdi.

Adana’da mütevazı bir hayat süren Besime Kuytul, iyi ahlakı ve cömertliği ile çevresinde tanındı. Büyük oğlu İsmail Kuytul’un vefatını yaşadıktan sonra, son yıllarını Alzheimer hastalığı ile mücadele ederek geçirdi. Oğlu Alparslan Kuytul’un uzun tutukluluk süreci boyunca ailesine manevi destek verdi ve Furkan hareketi camiasında “manevi anne” olarak kabul edildi.

