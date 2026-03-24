Son Mühür- Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Almanya Başbakanı Merz'den aradığı desteği bulamayan Trump'a bir darbe de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den geldi.

Merkez sol Sosyal Demokrat Parti kökenli tecrübeli siyasetçi, İran savaşının uluslararası hukuku ihlal eden "felaket bir hata" olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikasına yönelik Avrupa'dan yükselen en net itirazlarından birine imza atan Steinmeier,

"Uluslararası hukukun ihlalini uluslararası hukuk ihlali olarak adlandırmadığımız için dış politikamız daha inandırıcı hale gelmez.

İran'daki savaş bağlamında bu konuyu ele almalıyız. Çünkü bana göre bu savaş uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

İran ve Ukrayna arasında...



ABD hedeflerine yönelik yakın bir saldırının gerekçelendirilmesinin geçerli olmadığına dair neredeyse hiç şüphesi olmadığını hatırlatan Frank-Walter Steinmeier, İran'da yaşananlarla Ukrayna'da yaşananlar arasında benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

Savaşı gereksiz ve "siyasi açıdan felaket bir hata" olarak nitelendiren Steinmeier, Trump'ın ikinci döneminin Alman dış ilişkilerinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kadar derin bir kırılmaya yol açtığını söyledi.

