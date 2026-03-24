Albanese, hükümetlerin İsrail'in ihlallerini cezasız bırakmasına göz yumarak fiilen Filistinlilere işkence yapılmasına lisans verdiğini söyledi. "İşkence ve Soykırım" başlıklı rapor, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik işkence uygulamalarını kapsamlı şekilde belgeledi.

Albanese, konuşmasında doğrudan üye devletlere seslenerek dikkat çekici ifadeler kullandı. Hükümetlerin ve bakanların büyük çoğunluğunun bu duruma izin verdiğini vurgulayan raportör, İsrail'de işkencenin fiilen devlet politikası haline geldiğini ileri sürdü.

Raporda hangi bulgular yer alıyor?

Francesca Albanese'nin İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu rapor, Ekim 2023'ten Ocak 2026'ya kadar geçen sürede İsrail güçlerinin 18.500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını ortaya koyuyor. Bu kişiler arasında çocuklar da bulunuyor. Rapora göre yaklaşık 100 kişi gözaltında hayatını kaybetti, 4.000'den fazla kişi ise zorla kaybedilmeye maruz kaldı. Albanese, İsrail cezaevi sisteminin soykırımın başlamasından bu yana "hesaplanmış vahşetin laboratuvarına" dönüştüğünü belirtti.

"İşkence hapishane duvarlarının ötesine uzanıyor"

Raporun en dikkat çekici tespitlerinden biri, işkencenin yalnızca gözaltı merkezleriyle sınırlı kalmadığı yönünde. Albanese, sürekli bombardıman, zorla yerinden etme, açlık, evlerin ve hastanelerin yıkılması, yaygın gözetleme ve yerleşimci milislerinin terörü aracılığıyla İsrail'in işgal altındaki tüm Filistin topraklarında "işkenceci bir ortam" yarattığını ifade etti. Raportör, belgelenen tanıklıkların yalnızca acı hikayeler değil, tüm Filistin halkını hedef alan vahşet suçlarının kanıtı olduğunu vurguladı.

İsrail raporu sert biçimde reddetti

İsrail'in Cenevre temsilciliği, Albanese'nin raporunu reddederek kendisini "kaos ajanı" olarak nitelendirdi. Temsilcilik, raportörün BM platformunu kötüye kullanarak antisemitizm yaydığını ve İsrail devletinin varlığını baltalamaya yönelik tehlikeli anlatıları savunduğunu iddia etti. Albanese ise UCM savcısını, İsrail'in Savunma Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında tutuklama müzekkeresi talep etmeye çağırdı.

Uluslararası toplumdan sert tepkiler

Filistin Büyükelçisi İbrahim Khraishi, belgelenen uygulamaların bireysel vakalar olmadığını, toplu ve sistematik işkence niteliği taşıdığını söyledi. 57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı adına konuşan Pakistan ise cezasızlığın kökleştiğini ve güvencelerin aşındırıldığını vurguladı. Güney Afrika temsilcisi, İsrail'in eylemleri karşısında hareketsiz kalmanın tarafsızlık değil suç ortaklığı olduğunu ifade etti.