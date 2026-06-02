İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin en büyük petrokimya şirketlerinden biri olan Petkim’de önemli bir hisse devri gündeme geldi. Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR Grubu bünyesinde yer alan Petkim’in yüzde 51 oranındaki hissesi, SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.’den SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’ye geçmiş oldu.

Söz konusu değişikliğin kolaylaştırılmış birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeni doğrudan hissedarı SOCAR Turkey Enerji oldu!

Yapılan açıklama çerçevesinde, Petkim’de yüzde 51 oranında doğrudan pay sahibi olan SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş., SOCAR Turkey Enerji A.Ş. bünyesinde birleşmiş oldu. Bu birleşmeyle beraber SOCAR Turkey Enerji, Petkim’in doğrudan yüzde 51 hissedarı konumuna sahip oldu.

KAP açıklaması şu şekilde:

“Şirketimizin yüzde 51 oranındaki doğrudan pay sahibi SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.’nin şirketimiz nezdindeki pay sahipliği sona ermiştir. Böylelikle birleşme öncesinde şirketimizde yüzde 51 oranında dolaylı pay sahibi olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş., birleşme sonrasında artık doğrudan yüzde 51 oranında pay sahibi olmuştur.”

