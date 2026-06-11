Aliağa Belediyesi, yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilçenin simge yaşam alanlarından biri haline gelen Sarı Konutlar’da ikinci etap dönüşüm sürecine start veriyor. Deprem riski barındıran yapıların modern yaşam alanları haline gelmesini hedefleyen proje çerçevesinde toplam 130 bağımsız bölüm yeniden yapılacak.

İkinci etap başlıyor!

İlk etap çalışmaları çerçevesinde eski ve riskli yapıların yenilenmesiyle birlikte, şimdi de 690 ada 1 parsel ile 692 ada 1 parselde bulunan konutlar dönüşüm kapsamında kendine yer buldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Sarı Konutlar sakinleriyle gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında buluşarak süreç hakkında detaylı bilgiler verdi. Başkan Acar, ilk etapta uygulanan dönüşüm projesinin ikinci etapta da aynı şekilde devam edeceğini ifade etti.

“Herhangi bir ücret talep edilmeyecek”

Dönüşüm sürecinin APAŞ koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirten Başkan Serkan Acar, mevcut durumda yaklaşık 60 metrekare olan dairelerin yeni projeyle birlikte 85 metrekareye çıkacağını ifade etti.

Belediyeden destek!

Kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında vatandaşların geçici barınma konusunda sorun yaşamaması için kira yardımı sürecinin de yakından takip edileceği ifade edildi. Belediye ve APAŞ ekiplerinin yaklaşık 18 aylık kira desteği için gerekli işlemlerde vatandaşlara öncülük edeceği ifade edildi.

Başkan Acar, inşaat çalışmalarının en geç yılbaşında başlamasının hedeflendiğini söyleyerek, projenin tamamlanma süresinin yaklaşık 24 ay olarak düşünüldüğünü belirtti.

“Modern bir görünüm kazandıracağız”

Kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi anlamına gelmediğini söyleyen Başkan Serkan Acar, projenin şehir estetiği açısından da önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

Acar, “Burada gerçekleştireceğimiz dönüşümle hem depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturacağız hem de şehrimizin girişini modern, estetik ve çağdaş bir kimliğe kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

