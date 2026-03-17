Son Mühür/ Osman Günden- Aliağa Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminde vatandaşların kabristan ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla anlamlı bir ulaşım desteği başlattı. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama ile kent sakinleri, bayram süresince mezarlık ziyaretlerini belediyenin tahsis ettiği ücretsiz servis araçlarıyla gerçekleştirebilecek.

Aliağa’da bayram boyunca ücretsiz kabristan seferleri başlıyor

Vatandaşların ebediyete irtihal eden yakınlarını ziyaret ederken ulaşım sorunu yaşamamasını hedefleyen Aliağa Belediyesi, arife günü ile bayramın ilk iki günü boyunca ulaşım ağını kabristan odaklı olarak genişletti. Belediye bünyesindeki servis araçları, belirlenen takvim dahilinde kentin farklı noktalarından vatandaşları alarak ücretsiz bir şekilde şehir mezarlığına nakledecek. Bu hizmet sayesinde, özellikle yaşlı ve ulaşım imkanı kısıtlı olan bireylerin bayram ziyaretlerini huzur içinde gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Arife ve Bayramın ilk günü: İki araçla kesintisiz hizmet

Yoğunluğun en üst seviyede olması beklenen arife günü ile bayramın birinci gününde ulaşım kapasitesi artırılarak iki ayrı servis aracı vatandaşların kullanımına sunulacak. Servis programı sabah saat 10.00'da başlayarak gün içinde 12.00 ve 14.00 saatlerinde devam edecek şekilde planlandı. Aliağa Gençlik Merkezi’ni kalkış noktası olarak kullanan araçlar; Vali Mithat Paşa Caddesi’nden başlayarak İstiklal, Güzelhisar, Anadolu ve Cengiz Topel gibi ana arterleri takip ederek kabristana ulaşacak. Mezarlıktan dönüş yapmak isteyen vatandaşlar için ise saat 11.00, 13.00 ve 15.00’te ring seferleri düzenlenecek.

Bayramın ikinci günü sefer programı ve duraklar

Bayramın ikinci gününde de devam edecek olan ulaşım desteği, bu kez tek araç üzerinden kontrollü bir şekilde yürütülecek. İkinci gün seferleri saat 12.00 ve 14.00’te yine Aliağa Gençlik Merkezi önünden hareket edecek. Güzergah üzerinde yer alan Zübeyde Hanım, Nene Hatun ve Kazım Karabekir caddeleri gibi kilit noktalardan yolcu alacak olan servis, Samurlu ve Tuna caddeleri üzerinden geçerek Sakin Sokak rotasıyla kabristana varış sağlayacak. Dönüş yolculuğu için ise kabristan önünden saat 13.00 ve 15.00’te hareket edilecek.

Şehrin her noktasından kabristana ulaşım ağı

Belediyenin titizlikle belirlediği servis rotası, Aliağa’nın hemen hemen tüm merkezi mahallelerini kapsayacak şekilde dizayn edildi. Jandarma Lojmanları, Rumeli Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi gibi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeleri rotasına dahil eden servis araçları, kentsel erişilebilirliği maksimize ediyor. Aliağa Belediyesi, bu kapsamlı ulaşım organizasyonu ile vatandaşların bayram geleneklerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanırken, bayram süresince oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçmeyi hedefliyor.

