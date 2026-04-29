TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal dönemi 69 puanla dördüncü sırada bitiren Aliağa FK, Süper Lig yolundaki en önemli virajlardan birine giriyor.

Play-off 1. tur eşleşmesinde ligi üçüncü bitiren güçlü rakibi Muşspor ile yarışacak olan sarı-siyahlılar, taraftarının önünde avantaj arayacak.

İlk randevu yarın saat 17.00’de

Futbolseverlerin merakla beklediği eşleşmenin ilk karşılaşması, yarın Aliağa Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Saat 17.00’de başlayacak olan maçta Aliağa FK, saha ve seyirci avantajını kullanarak Muş’taki ikinci maç öncesi üstünlük kurmak istiyor. Turun ikinci maçı ise 4 Mayıs Pazartesi günü Muş’ta yapılacak.

Çağdaş Çavuş ilk sınavında

Aliağa FK cephesinde yalnızca saha içinde değil, teknik heyette de hareketli günler yaşanıyor. Ligin son haftasında alınan 5-0’lık Bursaspor mağlubiyetin ardından Polat Çetin ile yollar ayrılırken, takımın başına Çağdaş Çavuş geçmişti.

Tecrübeli teknik adam, Muşspor karşısında hem takımıyla ilk resmi maçına çıkacak hem de play-off stresinde oyuncularına eşlik edecek.

Aliağa FK rakibine karşı üstün

İki ekip arasında bu dönem oynanan karşılaşmalar değerlendirildiğinde Aliağa FK’nın rakibine karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor.

Ligin ilk yarısında Muş’ta oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle bitirilirken, İzmir’deki ikinci karşılaşmada Aliağa sahadan 3-0’lık bir zaferle ayrılmıştı.