Son Mühür- Aliağa ilçesi yeni bir yatırımla gündemde. ALOSBİ (Aliağa Organize Sanayi Bölgesi) içinde kurulan ve yılda tam 100 bin adet motosiklet üretmesi beklenen Honda Türkiye fabrikası, düzenlenen törenle resmen faaliyete geçti. Açıkçası bu yatırım sadece rakamlardan ibaret değil; hem bölge esnafı hem de ihracat rotamız için taze bir kan demek.

Fidanlar dikildi, bantlar dönmeye başladı

Protokol üyeleri fabrikayı gezmeden önce geleceğe birer hatıra fidanı bıraktı. Ardından modern tesisin içinde detaylı bir tur atıldı. Makinelerin sesiyle üretim bandının heyecanı birleşince ortaya oldukça etkileyici bir tablo çıkmış oldu.

Açılışta önemli isimler de yer aldı. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ve Avrupa Başkanı Hans De Jaeger’e, İzmir Vali Vekili Nusret Şahin ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar gibi bölgenin önemli isimleri de katılım sağladı. Yatırım ve Finans Ofisi’nden Cumhurbaşkanlığı temsilcilerine kadar geniş bir katılım oldu.

Yüzlerce kişiye ekmek kapısı olacak

Tesisin büyüklüğü şaka gibi değil; 45 bini kapalı, toplamda 100 bin metrekarelik dev bir alandan bahsediyoruz. Şu an yaklaşık 300 kişi fabrikada işbaşı yapmış durumda ama asıl hedef bu sayıyı daha da yukarı çekmek. Planlar tıkır tıkır işlerse, tam kapasiteye geçildiğinde fabrikadan her ay ortalama 8 bin motosiklet çıkacak.

"Türkiye’ye güveniyoruz"

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada’nın konuşmasındaki samimiyet ise dikkat çekici oldu. "Türkiye’ye güveniyoruz" mesajını verirken, işin sadece ticaret değil bir gönül bağı olduğunu da hissettirdi.

Peki, bu banttan çıkan ilk şanslı model hangisi oldu? Merakla beklenen PCX 125... Protokol üyeleri bu ilk modelin üzerine imzalarını atarak süreci resmen başlattılar. Haziran ayı gibi bu motorları yollarda görmeye başlayacağız. Detaylar yakında netleşecekmiş ama görünen o ki Aliağa, motosiklet dünyasının yeni merkezi olmaya aday.

