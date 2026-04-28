Honda Türkiye, İzmir'de önemli bir hamleye imza attı. İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) kurulan motosiklet üretim tesisi, düzenlenen törenle resmen hizmete girdi. Yatırım, şirketin Türkiye pazarına yönelik uzun vadeli hamlelerinin bir parçası olarak değerlendirilirken; üretim kapasitesi, istihdam ve yerli üretim hamlesi bakımından da ön plana çıkıyor.

Küresel güç ile yerli üretim!

İzmir’de faaliyete geçen yeni tesis ile birlikte, Honda’nın küresel üretim deneyimi, Türkiye’nin sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücü bir araya geliyor.

Üst düzey katılım!

Gerçekleştirilen açılış töreni, her alandan önemli isimleri bir araya getirdi. Törende; Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, İzmir Vali Vekili Nusret Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arda Yüksel ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yer aldı.

Honda yöneticileri törende açıklamalarda bulundu. Yatırım sürecine katkı sunan kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş ortaklarına teşekkür edildi. Türkiye ile birlikte büyüme hedeflerine de vurgu yapıldı.

İlk üretim PCX125!

Yeni fabrikada üretilecek ilk model PCX125 scooter olacak. Üretim için geri sayım başlarken, şehir içi ulaşımda ekonomik ve pratik yapısıyla öne çıkan model, haziran ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak.

