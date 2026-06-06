Hüseyin Demir/Son Mühür CHP'de kurultay süreci ve kamuoyunda "mutlak butlan" olarak bilinen dava tartışmaları siyaset gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Tartışmalar yalnızca siyasi kulislerde değil, sokakta da yakından takip ediliyor. Son Mühür TV ekibinden Cengiz Yanaroğlu ve Mert Demirbağ da İzmir'de vatandaşlara mikrofon uzatarak gündeme ilişkin görüşlerini sordu. Farklı yaş gruplarından vatandaşlar, CHP’de yaşanan gelişmeler, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e ilişkin değerlendirmelerini Son Mühür mikrofonlarına anlattı.

“Gençlerin önünü açmasını bilmeliler”

Görüşlerine başvurulan bir vatandaş, mutlak butlan kavramının son dönemde gündeme geldiğini belirterek, "Mutlak butlan da daha sonradan bizim hayatımıza girdi. Bizim zamanımızda mutlak butlan diye bir şey zaten yoktu. Bakıyorum televizyonlarda da söylüyorlar. Nedir bu mutlak butlan? Bu kadar zamandır, bu kadar seçim kaybetmiş; biz ona o kadar bağlıyken bu kadar seçim kaybetmiş bir insan şapkasını önüne koysun, 'Çok haklısınız' desin. Gençlerin önünü açmasını bilmeliler. Bakın, Özgür Özel canla başla çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok kızıyorum. Yani bunu görmeyen, duymayan ya kördür ya sağırdır” diye konuştu.

“Böyle bir memleket görmedim”

80 yaşında olduğunu belirten bir vatandaş ise sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Mutlak nedir? Nereden çıktı ? Yüz senedir mutlak diye bir dava mı vardı, nedir? Herif beş kere, dört kere genel kurul kazan, sonra iptal et... Sizin sonunuz yok. Böyle bir memleket görmedim. Yaşım seksen; kaç tane devlet gördüm, hükümet gördüm. Böyle bir şey görmedim” ifadelerine yer verdi.

“Bizim genel başkanımız Özgür Özel”

Bir başka vatandaş da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdiğini belirterek şu açıklamada bulundu: "Genç bir CHP'nin başında Özel varken, gidip de Kılıçdaroğlu'na oy verilir mi? Ben hadi yaşadığım kadar yaşadım, ya siz gençler ne olacaksınız? CHP'yi Kılıçdaroğlu karıştırdı, başka kimse karıştırmadı. Biz Özgür Özel'den tarafız. Bizim genel başkanımız Özgür Özel… Başka bir şey demiyorum, teşekkür ederim" dedi.

“Özgür Özel’i görevde tutmayacaklar”

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise CHP'nin geleceğine ilişkin görüşünü şu sözlerle dile getirdi: "Kılıçdaroğlu devam etmez de Özgür Özel'i de getireceklerini zannetmiyorum. Bu hükümet bunu silip atacak” dedi. Vatandaşların değerlendirmeleri, CHP’de devam eden kurultay ve mutlak butlan tartışmalarına ilişkin kamuoyundaki farklı bakış açılarını ortaya koydu.