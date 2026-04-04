Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye Uşak Belediyesi ve ardından Bornova Belediyesi’nde sıçrayan ‘Bankamatik Memur’ skandalını konuşurken, Çiğli Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Yeşim Tuncer, ‘Bankamatik Memur’ ihbarı yaptı.

Gürsel Erol’un adına kayıtlı araç!

Çiğli Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumunda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Yeşim Tuncer, önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Bankamatik olarak çalıştığını düşündükleri bir memurun araç plakasını açıklayan Tuncer, Bu kişi memur imiş. Bu kişi, gözünü okutuyormuş. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un adına kayıtlı bir araçmış. Bankamatikçi olarak düşündüm. Bir araştırma yaparsanız sevinirim” dedi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, hemen insan kaynakları başkanlığı yetkililerine talimat verdi, “Bugün hemen bilgisayarı açıyorsunuz. Böyle bir şey varsa yasal olarak gereği neyse yapın. Yoksa da Yeşim Hanıma bilgi verin” dedi.