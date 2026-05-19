Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü, Aliağa’da düzenlenen tören ve gösterilerle büyük bir coşkuya sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda başladı!

19 Mayıs kutlamalarına sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle start verildi. Resmi törenin ardından kutlama programına Aliağa Atatürk Stadı’nda devam edildi. Bayraklarla donatılan statta öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyenlerin büyük alkışını aldı.

Programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Dereceye giren öğrencilere ödül!

Kutlamalar çerçevesinde Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler tarafından Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata’ya Cevabı’nın okunması ise törende duygusal anlara sahne oldu.

Gösteri şöleni!

Kutlama programı çerçevesinde öğrencilerin hazırladığı sportif ve kültürel gösteriler büyük beğeni toplarken, Aliağa Belediyesi Karate Takımı’nın performansıyla gösterile başladı. Aliağa Belediyesi Sanat Evi Halk Oyunları Ekibi’nin Kırklareli yöresine ait halk oyunlarıyla program sürdü.