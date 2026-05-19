İzmir genelinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ederken, karşılıklı açıklamalar da gerilimin dozajını artırıyor. Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, Konak'taki çöp manzaraları üzerinden Büyükşehir'i eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "İzmir’e sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medyasından bakarsanız yahut Belediye Başkanını dinlerseniz vizyoner projeleri hayata geçiren muhteşem bir belediyecilik anlayışı hakim sanabilirsiniz. Fakat gerçeği görmeniz için İzmir sokaklarına çıkmanız ve nefes almanız yeterli...

Sene 2026; biz hala en ilkel belediyecilik hizmetinin, çöp toplatmanın peşindeyiz. Mazeret üretmekte gösterdikleri performansı keşke temizlikte gösterselerdi.

Dünyanın akıllı şehirleri konuştuğu bu çağda, İzmir’i çöp dağlarına mahkum eden bu yönetsel ataleti kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.