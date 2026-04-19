Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. İzmir ekibi Aliağa Petkimspor, sahasında Manisa Basket’i ağırladı. Aliağa ekibi parkeden 100-87 galip ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, bitime 3 hafta kala ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Petkimspor'dan hızlı başlangıç!

Karşılaşmaya Aliağa Petkimspor, etkili bir giriş yaptı. İlk periyot 22-16 önde tamamlandı. İkinci çeyrekte de ev sahibi hücumda tempoyu artırırken, soyunma odasına 56-35’lik rahat bir skorla gitmiş oldu.

Petkimspor, üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdürürken, bu bölüm 76-54 önde kapatıldı.

Efianayi yıldızlaştı!

Karşılaşmada Aliağa Petkimspor’un en dikkat çeken ismi Bennett Efianayi olurken, yıldız basketbolcu 7’de 6 üçlük isabetiyle 29 sayı üretti ve galibiyetin mimarı oldu.

Fark açıldı!

Aliağa Petkimspor bu galibiyetle birlikte ligde 27 hafta sonunda 9 galibiyete ulaştı. Aliağa ekibi, düşme hattında yer alan Karşıyaka ile arasındaki farkı da iki galibiyete çıkarmış oldu.

