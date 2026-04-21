İzmir’in Aliağa ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu dolu dolu yaşanacak. Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan program, üç gün sürecek.

Kortej yürüyüşüyle start verilecek!

Resmi program 23 Nisan Perşembe günü sabah saatlerinde başlayacak. Öğrencilerin de katılımıyla birlikte saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinlikler Mehmet Saka İlkokulu bahçesinde sürmeye devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajı okunacak ve öğrenciler tarafından şiirler okunacak. Buna ek olarak ise, resim ve şiir yarışmalarında derece yapan öğrencilere ödülleri verilecek ve sergi ziyareti düzenlenecek.

Şenlikler üç farklı noktada!

Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, üç gün boyunca ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek. 21 Nisan’da Helvacı, 22 Nisan’da Şakran ve 23 Nisan’da Avcı Ramadan’da etkinlikler gerçekleştirilecek.

Helvacı ve Şakran’daki etkinlikler saat 16.00’da başlayacak. Etkinlikler 18.30’a kadar sürecek olup, Avcı Ramadan’daki program saat 12.00’de başlayacak ve 17.00’ye kadar sürecek.

Etkinlikler anma ile başlayacak!

Tüm etkinlikler, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak.

Çocuklara özel aktiviteler!

Etkinlik programında çocuklara yönelik birçok eğlenceli aktivite de yer alacak. Maskot gösterileri, yüz boyama, taş boyama etkinlikleri ve sosis balon dağıtımı gibi aktiviteler de şenlik kapsamında yerini alacak. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da gerçekleştirilecek.