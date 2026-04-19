Japon otomotiv devi Honda Motor Company tarafından Türkiye’deki üretim ağı genişliyor. Şirketin motor üretiminden sorumlu üreticisi, İzmir Aliağa'da yeni fabrika ile üretime hazırlanacak. Tesisin bu ay sonunda üretime başlaması hedefleniyor.

Aliağa OSB’de üretim!

Yeni üretim tesisi, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alıyor. Fabrikada, ilk etapta tek model üzerine yoğunlaşılacak. Honda’nın popüler scooter modeli Honda PCX 125'in üretimi bu fabrikada gerçekleştirilecek.

Tesis başlangıçta yıllık 100 bin adet kapasiteyle çalışacak. İlerleyen süreçte ise üretim hacminin artması ve farklı scooter ve maxi-scooter modellerini de üretim sürecine dahil edilmesi planlanıyor.

800 milyon TL’lik yatırım!

Fabrika, yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilirken, ilk aşamada 300 kişiye doğrudan istihdam sağlanmış olacak.