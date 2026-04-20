Son Mühür- Ligde bu sezon ilk kez yer almasına rağmen iddialı bir çalışma yansıtan Aliağa FK, şampiyonluk hayalini Aksaray deplasmanında geride bıraktı.

68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kalan sarı-siyahlı takım, aldığı sonuçla liderlik mücadelesindenayrılarak koltuğunu Bursaspor’a kaptırdı. Oynadığı 33 maçta 69 puan alan İzmir temsilcisi, haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Aliağa FK 3. sırada

Bursaspor’un şampiyonluğunu duyurduğu grupta ikincilik koltuğu devredildi. Puanını 70’e yükselten Mardin 1969 Spor ikinci sıraya çıkarken, liste şu şekilde şekillendi:

Mardin 1969 Spor: 70 Puan (2. Sıra)

Aliağa FK: 69 Puan (3. Sıra)

Muşspor: 67 Puan (4. Sıra)

Kahramanmaraş İstiklalspor: 64 Puan (5. Sıra)

Mardin 1969 Spor, Aliağa FK ve Muşspor, ligin sonuna bir hafta varken Play-Off biletini alan takımlar oldu.

Bursaspor’u ağırlayacak

Play-Off'un son sırada yer almak için Kahramanmaraş İstiklalspor ile Isparta 32 Spor arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. 64 puanı olan İstiklalspor, 63 puanlı rakibi Isparta 32 Spor’un bir adım ilerisinde son haftaya giriyor.

Ligi ikinci sırada sonlandırarak Play-Off turları başında önde olmak isteyen Aliağa FK, sezonun bitiminde taraftarı önünde şampiyon Bursaspor’u ağırlayacak.