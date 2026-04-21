Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de Aliağalıların özellikle Necmettin Giritlioğlu Caddesi civarında her şiddetli yağmurda yaşadığı o bildik su çilesi artık tarih oluyor. İZSU Genel Müdürlüğü bölgedki drenaj sorununu kökten çözmek adına 41 milyon liralık bütçeyi ayırarak işe koyuldu. Aslında mesele sadece bir boru hattı döşemek değil iklimin dengesizleştiği bu dönemde şehri ani baskınlara karşı daha dayanıklı hale getirmek.

2026 yazında bitmiş olacak

Ekipler şu sıralar Necmettin Giritlioğlu Caddesi ile Siteler Mahallesi’nin Petkim tarafına bakan kısmında hummalı bir çalışma yürütüyor. Orada yeni bir yağmur suyu hattı inşa ediliyor. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ın paylaştığı bilgilere göre projenin tamamlanması için hedef mayıs ayı. Yani önümüzdeki yaza girmeden bu iş bitmiş olacak.

Aliağa sakinleri bekleyişte

Teknik tarafa bakarsak; toplamda 1.167 metrelik yağmur suyu borusu döşeniyor. Buna ek olarak 554 metre uzunluğunda, prefabrik kutu kesitli hatlar da sisteme dahil ediliyor. Bu iki farklı yapı birleştiğinde Aliağa’nın altyapısı çok daha dirençli bir hale gelecek. Özellikle o meşhur yoğun yağışlarda caddelerin göle dönmesinin önüne geçilmesi bekleniyor.

İZSU yetkilileri çalışmaları takvime uygun şekilde ilerletiyor Aliağa sakinleri de mayıstaki bitiş tarihini şimdiden beklemeye başladı bile.