Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’ndeki altıncı yılında taraftarına ecel terleri döktürse de, son haftadaki önemli hamlesiyle ligde kalmayı garantiledi.

Dönemin bitiş düdüğüyle beraber yönetim, derin bir nefes alıp yönünü yeni sezon hazırlıklarına ve tesisleşmeye çevirdi.

Belediyesi Enka Spor Salonu’nu bakıma aldılar

Ligde kalma mücadelesinin verdiği gücünü tekrar kazanan Petkimspor, vakit kaybetmeden maçlarını oynadığı Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nu bakıma aldı. Takımın ligde kalışını kutlayan camia, bir yandan da salonun yenilenmesi için harekete geçti.

Zemin tamamen yenileniyor

Tadilat çalışmalarının odağında sporcu sağlığı ve oyun kalitesi yer alıyor. Salonda yıllardır kullanılan ve yıpranan eski parkeler bütünüyle kaldırılmaya başlandı.

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zeminin tamamen revize edilmesiyle hem görsel bir yenilik hedefleniyor hem de oyuncuların sakatlık riskini en aza çekecek profesyonel bir zemin yapılıyor.

Yeni sezona yeni başlangıç

Geçtiğimiz sezon kritik eşikten dönen Aliağa temsilcisi yalnızca kadroda değil evinde de değişime giderek yeni sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor.

Salonun, önümüzdeki sezonun hazırlık kampları ve hazırlık maçları başlamadan önce tamamen hazır hale getirilmesi planlanıyor.