İzmir’in Aliağa ilçesinde önemli bir organizasyona imza atıldı. Deprem bilincini kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen AFAD Deprem Simülasyon Tırı etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gerçeğe yakın deprem deneyimini sunan etkinlikte, çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişiye afet anında doğru hareket etme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Aliağa’da vatandaşlarla buluştu!

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde etkinlik gerçekleştirilirken, 7-8 Mayıs tarihlerinde Aliağa’da düzenlendi.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı’nı vatandaşlar ziyaret ederken, uzman ekipler tarafından deprem öncesi hazırlık, deprem sırasında yapılması gerekenler ve afet sonrası süreç hakkında detaylı bilgiler verildi.

Gerçeğe yakın!

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise deprem simülasyon alanı olarak dikkat çekti. Vatandaşlar, simülasyon tırında oluşturulan özel platformda deprem anını gerçeğe yakın şekilde yaşadı.

Simülasyon sırasında uzman ekipler tarafından “çök-kapan-tutun” hareketinin doğru uygulanışı uygulamalı olarak vatandaşlara anlatıldı.

Uzman ekipler; evlerde sabitlenmesi gereken eşyalar, acil çıkış planlarının hazırlanması, afet ve acil durum çantası oluşturulması, toplanma alanlarının önceden öğrenilmesi gibi önemli konuları vatandaşlara anlattı.

