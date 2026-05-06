Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde erteleme maçına çıktı ama işler pek istediği gibi gitmedi. Beşiktaş’a 81-69 mağlup olarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

"Biz ne olursa olsun..."

Maçın ardından koç Orhun Ene de durumu net bir şekilde özetledi. Galibiyet için gittiklerini ama olmadığını belirten Ene, şunları söyledi:

"Bu maçı kazanmak istedik. Kazanmak için de oyunun başında da iyi başladık. Beşiktaş iyi ve disiplinli bir takım. Onların sertliği bizim hücumdaki yüzdelerimizi düşürdü. Ritimsiz de olduğumuz için kötü yüzdeyle şut attık. Maçın sonunu bu etkiledi ama biz ne olursa olsun iki maçtan birini kazanma hedefindeyiz. Tofaş maçına çıkacağız. İyi oynadığımız maçlar var. Trabzon'u deplasmanda yenmiş bir takımız. O maçı bu maçtan çok daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İstediğimizi o maçta ortaya koyacağız"

Tek maça ligde kalabilecek!

Artık Petkimspor için şakanın olmadığı, hatanın telafi edilemeyeceği bir noktada olan ekip pazar günü Tofaş ile deplasmanda karşılaşacaklar. İzmir temsilcisi, bu mücadeleyi kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ligde kalmayı garantileyecek.