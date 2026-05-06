Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de 4 ilçe belediyesinde görev yapan memurların, kazanılmış TİS hakları ve geriye dönük tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde memurların örgütlü olduğu sendika yöneticileri, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile CHP İzmir İl Binası’nda iki kez görüşme gerçekleştirmiş ancak bu görüşmeden uzlaşma çıkmamıştı. Süreçte memurlar, CHP İzmir İl Binası’na yürüyüş düzenlemişti.

İkinci görüşmede sendika temsilcileri, mevcut TİS kazanımlarının altına düşmeyeceklerini vurgularken, CHP’li İl Başkanı Güç ise görüşmeleri CHP Milletvekili Ensar Aytekin’ e aktaracağını ve sendika genel merkezleri ile CHP Genel Merkezi arasında temas kurulacağı ifade edilmişti. Ancak gelinen noktada görüşme için herhangi bir tarihin belirlenmediği öne sürüldü.

Yaşanan gelişmelerin ardından sendika yöneticilerinin, İzmir genelindeki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde saha geniş çaplı eylemler için hazırlık yaptığı öğrenildi.

4 belediyeye 6 belediye daha mı eklenecek?

Karşıyaka, Buca, Bayraklı ve Narlıdere belediyelerinde yaşanan Toplu Sözleşme (TİS) hakları askıya alındı ve belediye yönetiminde sözleşme sürecinde geri çekilme olmuştu. Edinilen bilgilere göre diğer ilçe belediyelerinin ise mevcut toplu sözleşme şartlarıyla devam etmeyi önerdiği, ancak herhangi bir zam yapılmayacağı ifade edildiği öğrenildi.

Söz konusu 4 belediyenin yanı sıra, Konak, Foça, Dikili, Çiğli, Bornova, Balçova belediyelerinde de kazanımlı TİS’lerin imzalanmadığı belirtildi.

Eylemler bir anda büyüyecek

Halihazırda Bayraklı, Buca, Karşıyaka belediyelerinde, memur ile sendika yöneticileri öncülüğünde eylemler ayrı ayrı sürerken, önümüzdeki günlerde bu eylemleri bireysel olmaktan çıkarılıp ,tek bir çatı altında geniş katılımlı şekilde yapılmasının planlandığı öğrenildi.