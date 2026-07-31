Marcos Maitan, Venezuela ekibi Monagas SC forması giyen genç bir stoper. Adı Trabzonspor'la anılmaya başlayınca yaşı, boyu ve kariyeri merak konusu oldu.

Uzun boylu savunmacı, Avrupa kulüplerinin de takip listesinde bulunuyor. İşte hakkında bilinenler.

Trabzonspor'un planı transfer sonrası kiralama

Bordo-mavili yönetimin oyuncuyu kadroya katıp ardından kiralık göndermeyi düşündüğü aktarıldı. Yabancı kontenjanının açılamaması halinde bu formülün devreye girmesi bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de sürece onay verdiği belirtildi. Genç oyuncunun Süper Lig'de ya da yurt dışında bir sezon süre alarak deneyim kazanması planlanıyor.

Rakip de az değil. Venezuela basınına yansıyan bilgilere göre Bayern Münih ile Aston Villa da oyuncuyu izleyen kulüpler arasında sayılıyor.

Marcos Maitan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Tam adı Marcos Aurelio Maitán Mayo olan futbolcu, 18 Nisan 2008'de Venezuela'nın El Tigre kentinde doğdu. Nisan ayında 18 yaşına girdi.

Boyu 1,95 metre olarak kayıtlara geçti. Sağ ayağını kullanan oyuncu, bu fiziği sayesinde hava toplarında ve ikili mücadelelerde etkili sonuç alıyor.

Sahada stoper pozisyonunda görev yapıyor ve kulübünde 4 numaralı formayı sırtına geçiriyor.

Oynadığı takımlar ve milli takım kariyeri

Futbola Monagas SC altyapısında başladı ve profesyonelliğe de aynı kulüpte adım attı. Şu ana kadar tek forma giydiği takım Monagas oldu; kulüpte 30 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Sözleşmesinin 31 Aralık 2027'ye kadar sürdüğü, kontratta kulüp tercihli iki yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Milli takım tarafında da erken yükseldi. Venezuela U17 formasıyla 17 maçta görev aldı ve U17 Dünya Kupası'nda Avrupa kulüplerinin izleme listesine girdi.

Şu anda U20 Milli Takımı'nın kaptanlığını üstleniyor. CIES raporlarında Latin Amerika'nın 19 yaş altı en iyi futbolcuları arasında gösterilen isimlerden biri.