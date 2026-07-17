Son Mühür / Atakan Başpehlivan- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçilmiş il başkanı Çağatay Güç’ün yerine atadığı mevcut il başkanı Utku Gümrükçü, atadığı yönetim kurulu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Utku Gümrükçü: CHP ulu bir çınardır

Çelenk sunum töreninin ardından basın mensuplarına konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "CHP Ulu bir çınardır. Yeni görevlendirilen yönetim bu süreçte çok güzel çalışmalar yapacak. Öncelikle görevimiz partimizin aleyhine çalışan arkadaşlarla mücadele yürümektedir. Biz bu partinin geçmişinden geliyoruz. Şu anki yönetim son 20 yılın parti kökenli isimlerinden geliyor. Buradaki arkadaşların tamamı tabandan gelen, alınteri olan parti emekçileridir. Dün yakın zamanda partide aktif görev almış birisine denk geldim, yönetim hakkında şampiyonları ligi yorumunu yaptı. Bu kadro by kenti biliyor. Biz bu kadroyla altı oka inanan bütün partili arkadaşlarımızla yürüyeceğiz. Partiye sadakati olan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Partiden ayrılanlar da bizim siyasi rakibimiz olacak. Hayırlı, uğurlu olsun"

"Çağatay Güç, CHP'nin yetkilisi değildir"

Çağatay Güç'ün Büyükşehir Meclisi’nde CHP grubuna başkanlık ettiği toplantıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve Güç'ün CHP yetkilisi olmadığını söyleyen Utku Gümrükçü, "Çağatay Güç, CHP"nin yetkilisi değildir ve üyelik görevleri askıya alınmıştır, CHP'li bile diyemeyiz. Durumuna partinin yönetim kurulları karar verecektir. Mecliste yaptığı toplantı grup toplantısı değildir. Bizim meclis üyelerimizle ve ilçe başkanlarımızla bir problemimiz yok" dedi.

Gümrükçü'den Başarır’a tepki

Son olarak, Ali Mahir Başarır’ın kendisi hakkında söylediği 'yarasa' benzetmesi üzerine de konuşan Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı: "Kötü söz sahibine aittir bir partiliye böyle bir söz etmek yakışmaz"