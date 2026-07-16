Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Aliağa Futbol, transfer pazarında hareketli bir günü geride bıraktı. İzmir temsilcisi, geçen sezon Adana 01 FK forması giyen 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Okan Derici ve son olarak 24Erzincanspor'da görev yapan 32 yaşındaki ön libero Batuhan Artarslan ile her konuda anlaşma sağladı. Kulüp binasında düzenlenen törenle kendilerini sarı-siyahlı renklere bağlayan tecrübeli futbolcularla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

İki futbolcuyla yollar ayrıldı...

Kariyerlerinde Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor ve Erzurumspor gibi önemli kulüplerin formasını giymiş olan Okan ve Batuhan'ı kadrosuna katan Aliağa FK, eş zamanlı olarak iki oyuncusuna da veda etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, kaleci Ahmet Pekgöz ve orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı belirtildi. Yönetim, takımdan ayrılan her iki futbolcuya da kulübe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.