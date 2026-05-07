İzmir’in Aliağa ilçesinde sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Aliağa Belediyesi, İspanya’nın Madrid kentine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında önemli temaslarda bulundu. Teknik inceleme ziyareti kapsamında yaşlı bireylere yönelik sosyal destek sistemleri, evde bakım hizmetleri ve dijital bakım uygulamaları yerinde takip edilmiş oldu.

Yakından takip edildi!

Aliağa Belediyesi heyeti tarafından ziyaret gerçekleştirilirken, ziyaret çerçevesinde Madrid Belediyesi’nin aile ve sosyal politikalar alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı bilgiler edinildi.

Heyetin incelemeleri kapsamında; yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmetleri, tele bakım sistemleri, dijital sosyal destek uygulamaları ve uzaktan takip ve destek modelleri üzerinde duruldu.

Mayıs ayı Meclis toplantısında bilgilendirme!

Teknik inceleme ziyareti ile ilgili detaylar, Aliağa Belediyesi Mayıs ayı birinci meclis birleşiminde aktarıldı. Toplantı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilirken, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme metni meclis üyelerine aktarıldı.

“Aliağa’ya kazandırmak istiyoruz”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Madrid Belediyesi’nin sosyal politikalar konusunda dünyada dikkat çeken örneklerden biri olduğunun altını çizdi.

Başkan Acar tarafından Aliağa’da özellikle yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artıracak uygulamaların hayata geçirilmek istendiği ifade edilirken, sosyal hizmetlerde yenilikçi modeller üzerinde çalışmayı sürdürecekleri de belirtildi.

