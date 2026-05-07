Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in spor geleceğini şekillendirmek amacıyla hayata geçirilen İzmir Spor Konseyi'nin ilk toplantısına liderlik etti. İzQ Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen buluşmada sporun paydaşlarını aynı masada toplayan Tugay, İzmir'in artık kendi spor kimliğini netleştirmesi gerektiğini vurguladı. Kentin stratejik planlamasını yapan İzmir Planlama Ajansı (İZPA) koordinasyonunda yürütülen bu girişimle, kamudan özel sektöre kadar tüm aktörlerin "ortak akıl" ile hareket etmesi hedeflendi.

"İzmir hangi branşın şehridir karar vermeliyiz"

Toplantıda katılımcı yönetim modeline vurgu yapan Başkan Tugay, belediyenin tek başına karar alması yerine şehrin yerleşik birikiminden faydalanmak istediklerini belirtti. "Birilerinin bu çağrıyı yapması gerekiyordu" diyen Tugay, kurumlar arasındaki kopukluğun son bulması gerektiğini ifade etti. İzmir’in spordaki yerinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Başkan, kentin futbol, basketbol veya voleybol gibi branşlar arasında hangisinde öncelikli başarı hedefleyeceğinin tanımlanması gerektiğini söyledi.

Tesisleşme ve finansman masaya yatırıldı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, sporun artık dev bir ekonomi olduğuna dikkat çekerek, tesisleşme sorununa odaklandı. İzmir'in spor endüstrisinden hak ettiği payı alamadığını savunan Özgener, bu süreci desteklemek adına bir "spor fonu" kurulması önerisini sundu. Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de bu görüşe katılarak, doğru bir ekonomik model inşa edilmeden sportif başarının sürdürülebilir olmayacağını, öncelikle İzmir kamuoyunun bu hedeflere inandırılması gerektiğini kaydetti.

Altyapı ve lobi eksikliği gündemde

Toplantıda söz alan eski milli basketbolcu Hüseyin Beşok, çocukların yetişmesi için mahalle bazlı antrenman salonlarının önemine değinirken, eski milli atlet Semra Aksu ise İzmir’in spor federasyonlarındaki temsil gücünün zayıflığına işaret etti. Aksu, kentin yeni tesisler kazanabilmesi için güçlü bir lobi faaliyetine ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Öte yandan, akademisyenler de "her branşta başarı" yerine, analizler sonucunda kentin güçlü olduğu alanlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Geniş katılımlı ilk buluşma

İzmir'in spor dünyasını buluşturan toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra kulüp başkanları, akademisyenler ve milli sporcular katılım sağladı. Konseyin, kentin spor altyapısını modernize etmek ve aktif yaşam kültürünü mahallelere yaymak için periyodik aralıklarla bir araya gelmeye devam edeceği bildirildi.

