Son Mühür/Hüseyin Demir Dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından padel, sosyalleşmenin ve yeni nesil yaşam kültürünün önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Tenis ve squash'ın birleşiminden doğan bu dinamik spora ilgi ve talep her geçen gün artıyor. Kortlarda raket devrimi yaşanırken Dünyaca ünlü futbolcular ilgi duyuyor. Padelin Türkiye'deki öncülerinden milli sporcu Atakan Özuysal, Son Mühür'e özel açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası'nda ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden İzmirli sporcu Özuysal, padel sporunun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. HypeXCoast Kulübü'nün kurucusu olan başarılı sporcu, İzmir'de oyunun ritmini değiştiriyor.

“Geleceğin padelcileri İzmir’den çıkacak”

Türkiye’nin kültürel ve coğrafi olarak padel sporuna uygun olduğunu belirten milli sporcu Atakan Özuysal, “İzmir’de padel sporunda yeni bir oluşuma imza atıyoruz. Bu oluşumda önceliğimiz, padeli doğru öğretebilmek... Padelin gelişimini sağlayarak temel teknikleri en iyi şekilde göstermek istiyoruz. Çalışkan ve başarılı sporcular yetiştirerek geleceğin padelcilerini İzmir’den çıkaracağız. Ülkemizde çok büyük bir potansiyel var. İklim, coğrafya ve kültür olarak padel sporuna uygun olduğumuzu gözlemliyoruz” diye konuştu.

“Hedef 2032 Olimpiyat Oyunları”

Padelin uluslararası organizasyonlarda yer aldığını vurgulayan Atakan Özuysal, “İnsanları sosyalleştiren bir spor olduğu için çok tercih ediliyor ve hızla yayılıyor. Tenise göre farklılıkları olan, iş çıkışında ve molalarda birlikte oynayabileceğiniz bir spor olduğu için sosyal olanaklarının fazla olduğunu düşünüyorum. 2’ye 2 maç yapabiliyorsunuz ve bu alanda profesyonelleşme yolunda ilerliyor. Sosyal bir spor olsa da profesyonel alanda çok iyi bir noktaya gidiyor. 2032 Olimpiyat Oyunları’na katılabilme durumu var. Akdeniz Oyunları’nda, Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda yer alan padel dikkat çekiyor. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil ettik. Uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Federasyonumuzun ve sporseverlerin ilgisiyle daha iyi seviyelere gelecektir” şeklinde konuştu.

“İzmir’de padel gelişiyor”

İzmir’de padelin gelişimine değinen Atakan Özuysal, “İzmir’de padel her geçen gün gelişiyor. Kort sayılarının artması sevindirici bir gelişme... Aynı oranda antrenör sayısının ve niteliğinin de artması gerekiyor. Temel teknikleri doğru bir eğitimle vermeliyiz. Bilinçli antrenörlerle, kortlarda geleceğin sporcularını yetiştirecek antrenörlerin eğitimli ve donanımlı olması gerekiyor” dedi.

“Dünya yıldızları padel oynuyor”

Futbol yıldızlarının padel sporuna yoğun ilgi gösterdiğini belirten Atakan Özuysal, “Padel sporunu Totti, Robben ve Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcular oynuyor. Sporun popülerliği bu şekilde artıyor. Hollanda’da Robben, bu işi profesyonel hâle getirdi. Ülkemizde birçok futbolcunun bu spora yetenekli olduğunu düşünüyorum. Padel ve futbolda benzer kas grupları çalıştığı için bu spora talep artıyor. Küresel sporcuların sosyal medya üzerindeki bir paylaşımı, kitleleri peşinden sürüklüyor. Umarım padel bu şekilde gelişmeye devam eder. Sporumuza sunduğu katkının çok fazla olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyoruz”

Atakan Özuysal, “Padel sporunda lider olan 5 veya 6 ülke var. Biz de genç ve dinamik bir ülke olduğumuz için bu sporda ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ülkemizi ve bayrağımızı uluslararası arenada temsil ediyoruz. Sakatlığımdan sonra tekrar Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda yer almak istiyorum. Gençlerin bu sporda ilerleyip kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası’nda milli takımımızla kortta yer almak istiyorum. Milli takımımızın kamp yapması halinde daha verimli olacağını düşünüyorum. Ülkemize madalya ile dönmeyi hedefliyoruz. 20 yıl tenis oynadıktan sonra padele başladım. İnsanları birleştiren bir spor olduğu için bundan keyif almalıyız. 1969 yılında başlayan bu spor her geçen yıl gelişiyor. Birlik içinde hep beraber bilinçlenerek iyi sporcular yetiştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.