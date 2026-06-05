Akademik personel olmak veya lisansüstü eğitime başlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2026-ALES/2 oturumu için ÖSYM’den resmi bir açıklama geldi. Kurumun yönetim kurulu tarafından alınan kararla birlikte, daha önce duyurulan sınav takviminde stratejik bir güncellemeye gidildi. Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce aday "ALES 2 ne zaman?" ve "ÖSYM sınav takvimi değişti mi?" sorgularını ekran başında hızlandırdı. İşte ÖSYM'nin yaptığı kritik tarih değişikliğinin tüm detayları.

ÖSYM AÇIKLADI: 2026-ALES/2 ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

ÖSYM, 2026 yılı sınav takviminde önemli bir güncelleme yapıldığını ilan etti. Yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da başkent Ankara’da düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla kent genelinde geniş çaplı tedbirler alındı. Bu önlemler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu, adayların ve görevlilerin sınav sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına akademik sınav takviminde zorunlu bir değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı.

ALES/2 YENİ SINAV TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

DHA ve ajansların aktardığı verilere göre ÖSYM tarafından paylaşılan ilk takvimde, 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı ilan edilmişti. Ancak Ankara'daki NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında yapılan son değerlendirmelerin ardından sınav günü ileri bir tarihe kaydırıldı. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla birlikte 2026-ALES/2 oturumunun 2 Ağustos'ta yapılacağı resmiyet kazandı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, çalışma planlarını bu yeni tarihe göre güncelleyecek.

2026-ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK, NEREDEN ALINIR?

Sınav tarihinin netleşmesinin ardından adayların gözü kulağı giriş belgelerinin erişime açılacağı güne çevrildi. ALES/2 sınav giriş belgelerinin yeni sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adaylarla paylaşılması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerini gösteren belgeleri görüntüleyip çıktı alabilecek.