Evdeki duvarlar, günlük yaşamın izlerini taşıyor. Parmak izleri, sürtünme lekeleri ve kalem karalamaları, özellikle özenle boyanmış odalarda hemen göze çarpıyor. Temizlik profesyoneli Torera George, duvarları zarar görmeden temizlemenin yolunun asetondan geçtiğini belirtiyor.

Asetonla hızlı ve pürüzsüz temizlik

Oje çıkarmak için kullanılan aseton, duvardaki yağı ve kiri hızla çözme özelliğine sahip. Yumuşak bir bez üzerine birkaç damla damlatıldığında, lekeleri sert kazımaya gerek kalmadan silebilirsiniz. Uygulama sırasında duvarın göz önünde olmayan bir köşesinde test yapmak, boyanın rengini korumak açısından önem taşıyor.

Evdeki diğer alternatifler de etkili

Sabunlu su: Henüz yeni oluşmuş lekeler için idealdir. Ilık su ve yumuşak bezle, lekenin dışından merkeze doğru hafifçe silmek yeterli.

Karbonat macunu: Yağ lekeleri için su ile macun kıvamına getirilmiş karbonatı duvara yaymak, bir süre beklettikten sonra ıslak bezle silmek lekeleri yok eder.

Beyaz sirke: Yağlı parmak izleri için, dört ölçü suya bir ölçü sirke karıştırarak uygulamak, parlak yüzeylerde güvenli ve etkili sonuç verir.

Sihirli süngerler: Kalem karalamaları için kullanılabilir, fakat aşırı bastırmamak gerekiyor.

Sünger yerine bez tercih edin

Gözenekli süngerler, lekeleri temizlerken boyayı zedeleyebilir. Özellikle mat veya yarı mat boyalarda renk açılmalarına yol açabilir. Bu nedenle temizlik sırasında yumuşak dokulu bez kullanmak, duvarın bütünlüğünü korumak için en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.

Duvardaki lekeler, ev dekorasyonunu gölgede bırakacak kadar sorun yaratıyorsa, evdeki malzemelerle hızlı ve güvenli temizlik yapmak mümkün. Aseton, karbonat, sirke ve sabunlu su gibi pratik çözümlerle lekeler silinirken, duvarlar ilk günkü gibi parlak kalabiliyor.