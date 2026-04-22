İzmir’de yaşayan emekli banka müdürü Etem Özver ile öğretmen emeklisi eşi Şerif Özver, önemli bir işe imza atıyorlar. Emekli çift, sanatı sosyal sorumlulukla buluştururken, Çeşme’de açtıkları “Doğadan Sanata” adlı sergiyle eserlerini sanatseverlerle paylaştılar. Elde edilen tüm geliri ise çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçları için bağışlamış oldular.

Gelir bağışlandı!

Seride, üç boyutlu eserler yer alırken, sosyal sorumluluk yönü ön plana çıkmış oldu. Özver çifti tarafından satışlardan elde edilen gelire hiç dokunulmadığı açıklandı. Bağışlar ise doğrudan ilgili kuruluşlara aktarıldı. Ayrıca, süreç de resmi makbuzlarla takip edildi.

Etem Özver tarafından yapılan açıklamada, “Eserlerin satışından elde edilen gelir doğrudan çocuklar için çalışan kurumlara gidiyor. Paraya hiç elimiz değmeden bağışlıyoruz” denildi.

Serüven İzmir’de başladı!

Çiftin sanatla tanışma sürecinin ise İzmir’e taşındıktan sonra hız kazandığı öğrenildi.

Daha önce de bağış gerçekleştirdiler!

Etem Özver, daha önce Suat Taşer Sanat Merkezi’nde sergi açtığını ve elde ettiği geliri de bağışladığını ifade etti.

“Hayatla bağ kurmayı sağlıyor”

Özver'den ileri yaştaki bireylere çağrı gelirken, “Her insanın içinde bir sanat potansiyeli vardır. Ürettikçe insan kendini daha mutlu ve huzurlu hissediyor” dedi.

