Bisiklet dünyasının gözü kulağı bir kez daha Ege kıyılarına çevrildi. UCI Avrupa Turları takviminde Türkiye’nin "ProSeries" kategorisindeki yegane yarışı olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 26 Nisan’da Çeşme’den başlıyor.

Organizasyon sadece bir spor müsabakası değil aslında Türkiye’nin tarihi ve doğal dokusunu milyonlarca ekran aracılığıyla dünyaya servis eden devasa bir vitrin. Bu yıl yollarda tam 23 UCI takımı boy gösterecek. 3 WorldTeam ve 14 ProTeam’in yanı sıra ülkemizi temsil eden 4 kıta takımıyla birlikte toplam 161 sporcu zafer için pedal çevirecek.

İlk teker Çeşme'den dönecek

Yarışın açılışı pazar günü 148,7 kilometrelik Çeşme-Selçuk etabıyla yapılıyor. Çeşme Kalesi önünde 10.50’de verilecek startla birlikte peloton Alaçatı, Zeytinler ve Urla hattını takip ederek Selçuk’a doğru süzülecek. Parkurun Seferihisar ve Gümüldür gibi rüzgara tamamen açık bölgelerden geçmesi, takımları ciddi bir strateji sınavına sokacak kuşkusuz.

Sporcuların Selçuk’taki finiş çizgisine saat 14.00 ile 14.35 arasında varması bekleniyor. Yolun 54,6. kilometresindeki "Türkiye Güzellikleri" kapısı ise yine yarışın en fotojenik anlarına sahne olacaktır.

Selçuk da rotada

Finiş noktası Selçuk, turun hafızasında bambaşka bir yere sahip. 2013 yılında rotaya dahil olan Meryemana zirve bitişinden beri bu bölge yarışın en prestijli duraklarından biri haline geldi. Hatta ilginç bir not geçen yıl bu rotanın tersi koşulmuş ve İtalyan sprinter Elia Viviani kariyerinin son etap birinciliğini Çeşme finişinde elde etmişti.

Organizasyonun kökleri derin; İzmir ve çevresi onlarca yıldır bu büyük heyecanın ev sahipliğini üstlenmeye devam ediyor.

İkinci etap Aydın'dan başlıyor

Takvimler 27 Nisan’ı gösterdiğinde ise rotada bir ilk yaşanacak. Turun ikinci etabı tarihinde ilk kez Aydın’dan start alacak. Aydınlıların ilk kez bir etap başlangıcına tanıklık edeceği bu hat Marmaris’e kadar uzanan yüksek tempolu ve muhtemelen nefes kesen bir sprint finişiyle noktalanacak.