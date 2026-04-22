Çeşme Alaçatı Ot Festivali bu yıl 15’inci kez düzenleniyor. Festival ilk kez uluslararası kimliğe kavuşurken, üçüncü gününde gerçekleştirilen “En Güzel Ot Yemeği” yarışması ilgi çekici anlara sahne oldu

Yerel otlar, modern dokunuşlar!

Yarışmaya katılan isimler, Alaçatı’nın zengin bitki çeşitliliğini öne aldılar. Hazırladıkları özgün yemeklerle jürinin karşısına çıktılar.

Jüri başkanlığını Ayhan Sicimoğlu yaptı. Değerlendirmeler lezzet, sunum, özgünlük ve tema uyumu kriterleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Birinci körmen otlu somon oldu!

Yarışmada kıyasıya rekabet yaşanırken, birinciliğe 793 puan alan İncifer Tören ulaştı. Tören, festivalin bu yılki teması olan körmen otunu somonla buluşturarak jüri üyelerinden tam not ve övgü aldı.

Geleneksel tatlar, modern yorumlar!

Yarışmada ikinci sırayı 731 puanla Tuba Bayoğlu aldı. Bayoğlu’nun enginar cipsi ve damla sakızlı yoğurt eşliğinde sunduğu şevketibostan yemeği, jürilerin dikkatini çekti.

Üçüncülük ödülünü alan isim ise Arif Er oldu. Arif Er, 722 puan alırken, “Çalkama” yemeğini hazırladı.