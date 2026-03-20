Alaattin Kadayıfçıoğlu, önce Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişkiyle tanındı. Ardından Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural ile birlikte görüntülenmesi, onu magazin basınının vazgeçilmez isimlerinden biri haline getirdi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası, aslen Diyarbakırlı olan iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu. Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Bilal Kadayıfçıoğlu, denizcilik, yat ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren büyük bir holdingin patronu.

Bilal Kadayıfçıoğlu iş dünyasının yanı sıra spor camiasında da adından söz ettirdi. 2017 yılında Diyarbekirspor'u satın alarak futbol kulübü sahipliğine de adım attı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi ve ailesi

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu, cemiyet hayatının tanınmış simalarından biri olarak biliniyor. Oğlu Alaattin ile birlikte magazin basınında sıklıkla yer alan Ceyda Kadayıfçıoğlu, sosyal çevresindeki etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Kadayıfçıoğlu ailesi geçmişte acı bir olayla da gündeme geldi. Ailenin büyüklerinden Veysel Kadayıfçıoğlu, İstanbul Etiler'de bir cinayete kurban gitmişti. Bu trajik olay, aileyi kamuoyunun gündemine taşıyan ilk gelişmelerden biri oldu.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aşk hayatı

Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, ilk olarak Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerine taşındı. Hülya Avşar, kızının bu ilişkisine onay verdiğini açıkça dile getirmişti. Çift Bodrum ve Çeşme tatilleriyle sık sık objektiflere yansıdı. Kadayıfçıoğlu, Çeşme'de sevgilisine ve ailesine ayrı evler tutmasıyla da dikkat çekmişti. Ancak uzun süren birliktelik ayrılıkla sonuçlandı.

Ayrılığın ardından Kadayıfçıoğlu'nun adının şiddet olaylarına karışması basında geniş yer buldu. Zehra Çilingiroğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrıldıktan sonra Melisa Ural ile birlikteliği başlayan Kadayıfçıoğlu, Melisa'nın kardeşi Engincan Ural'ın düğününe katılarak aileyle yakınlığını gözler önüne serdi. Hakan Ural'ın genç sevgiliyle sohbet ettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kadayıfçıoğlu'nun Zehra Çilingiroğlu'yu bırakıp Melisa Ural'la tanışmasının iki aile arasında gerginlik yarattığı iddiaları da uzun süre konuşuldu.