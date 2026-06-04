İzmir’in kültür ve sanat takviminde önemli bir yerde olan 39. Uluslararası İzmir Festivali, bu yıl da sanatseverleri bir araya getirmeye başladı. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festivalin açılışı, Konak'ta bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Müziğin Akdeniz Ruhu” konseriyle gerçekleşti. Klasik müziğin evrensel ezgilerini Akdeniz’in sıcak atmosferiyle bir araya getiren gece, sanatseverlerden yoğun talep gördü. Festivalin ilk konserinde dünyaca ünlü gitar virtüözü Pablo Sainz-Villegas ile Festival Oda Orkestrası sahneye çıktılar.

Sanatseverlerden yoğun ilgi!

Festivalin açılış gecesinde salonu tamamen dolduran izleyiciler, unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı. Güçlü sahne performansı ve yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Pablo Sainz-Villegas, klasik gitar repertuvarının seçkin eserlerini İzmirli sanatseverler için sahnelediler. Festival Oda Orkestrası’nın eşlik ettiği konser süresince Akdeniz kültürünün müzikal izleri sahneye taşındı ve izleyiciler gece boyunca uzun süre sanatçıları tebrik etti.

Konser, tiyatro ve atölyeler düzenlenecek!

İzmir’in köklü kültür sanat organizasyonları arasında yer alan festival çerçevesinde bu yıl da birçok farklı etkinlik düzenlenecek. Programda konserlerin dışında tiyatro gösterileri, dans performansları ve çeşitli atölye çalışmaları bulunuyor. Festival; Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Organizasyona, İzmir Goethe Enstitüsü, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir İtalya Konsolosluğu ile Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu da desteklerini iletiyor.

Festivalin finali Çeşme Kalesi’nde!

Hemen hemen bir ay boyunca sanatseverleri birbirinden farklı etkinliklerle bir araya getirecek olan festival, 8 Temmuz’da son bulacak. Final gecesi ise tarihi atmosferiyle dikkat çeken Çeşme Kalesi’nde yapılacak.