Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda tüketiminde şeffaflığı artırmak amacıyla tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Düzenlemeyle birlikte kafe ve restoranlarda müşterilere sunulan yiyecek ve içeceklerin besin değerleri, kalori miktarları ve bileşen detayları açıkça paylaşılacak.

Yeni kurallar, gıda sektöründeki tüm işletmelerin menü standartlarını yeniden şekillendiriyor. Yönetmelik kapsamında hem zorunlu tutulan bilgiler hem de bu bilgilerin tüketiciye sunulma yöntemleri kurala bağlandı.

MENÜDE HANGİ BİLGİLER ZORUNLU OLACAK?

Düzenleme kapsamında işletmeler, sundukları gıdalara ilişkin şu bilgileri menülerinde bulundurmakla yükümlü olacak:

- Ürünün temel bileşenleri ve hammaddeleri,

- Enerji (kalori) miktarı,

- Alerjen madde içerikleri,

- Alkol veya domuz türevi bileşen barındırıp barındırmadığına dair ibareler.

QR KOD KULLANANLAR MÜŞTERİYİ YÖNLENDİRECEK

İşletmeler bu bilgileri müşterilerin kolayca erişebileceği farklı biçimlerde sunabilecek. Basılı menüler, yazı tahtaları, broşürler ya da dijital ekranlar kullanılabilecek. QR kod sistemine geçen mekânların ise menü üzerinde müşterileri sistemin kullanımı konusunda net biçimde yönlendirmesi gerekecek.

HANGİ İŞLETME NE ZAMAN GEÇECEK?

Bakanlık, sektörün uyum sağlaması için işletme ölçeklerine göre kademeli bir takvim yayımladı. Buna göre ulusal zincir restoranlar için son uyum tarihi 1 Temmuz 2026 oldu. Aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin geçişi 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor. Diğer tüm işletmeler ise içerik bildirimlerini 31 Aralık 2026'ya, kalori bildirimlerini 31 Aralık 2027'ye kadar sisteme aktarmak zorunda olacak.