Borsa İstanbul'da "BETAE" koduyla işlem görmek için gün sayan Beta Enerji ve Teknoloji, geçtiğimiz günlerde yatırımcılardan gelen yoğun talepleri topladı. Hisse başına 40 TL sabit fiyatla satışa sunulan şirketin payları, halka arz büyüklüğüyle de piyasada büyük bir ses getirdi. Yatırım hesabı bulunan vatandaşlar, büyük bir merakla ortaklık paylarının ne zaman hesaplara geçeceğini kontrol ediyor. Sürecin tüm detayları ve katılımcı sayısına göre şekillenen olası lot dağıtım tahminleri haberimizde bulunuyor.

BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şirketin yatırımcılardan talep toplama işlemleri 23-24-25 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Beta Enerji halka arz sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı.

Sermaye piyasalarındaki geleneksel uygulamalara bakıldığında, halka arz sonuçlarının talep toplama sürecinin bitiminden sonraki 1 ila 2 iş günü içerisinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bu doğrultuda, resmi rakamların önümüzdeki yeni haftanın ilk günlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden hesap sahipleriyle paylaşılacağı öngörülüyor.

BETAE HİSSE FİYATI NE KADAR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Beta Enerji ve Teknoloji, halka arz sürecinde hisse başına 40 TL sabit fiyatla yatırımcıların karşısına çıktı. Toplamda 60 milyon 750 bin adet payı eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunan şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 430 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Tasarruflarını faizsiz yatırım enstrümanlarında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için de kritik bir detay netleşti. Şirket, borsa işlemlerinde katılım endeksine uygun olarak faaliyet gösteriyor.

BETA ENERJİ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR, DAĞITIM TABLOSU NASIL?

Resmi sonuçlar henüz ilan edilmediği için kişi başına düşecek net lot miktarı, halka arza katılan toplam hesap sayısına göre değişiklik gösteriyor. Piyasada oluşan yatırımcı ilgisi ve katılım yoğunluğu senaryolarına göre olası lot dağıtım tahminleri şu şekilde:

150 Bin katılım: ~ 202 Lot (8080 TL)

250 Bin katılım: ~ 121 Lot (4840 TL)

350 Bin katılım: ~ 86 Lot (3440 TL)

500 Bin katılım: ~ 61 Lot (2440 TL)

700 Bin katılım: ~ 43 Lot (1720 TL)

1.1 Milyon katılım: ~ 28 Lot (1120 TL)

1.6 Milyon katılım: ~ 19 Lot (760 TL)

2.2 Milyon katılım: ~ 14 Lot (560 TL)