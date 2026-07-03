Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle sürücüler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Öte yandan akaryakıt ürünlerinden otogazın litre fiyatında 80 kuruşluk indirim pompaya yansıdı.
İzmir'de fiyatlar ne kadar oldu? 3 Temmuz 2026
Benzin litre fiyatı: 63.98 TL
Motorin litre fiyatı: 65.96 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 62.77 TL
Motorin litre fiyatı: 64.61 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 62.59 TL
Motorin litre fiyatı: 64.43 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.72 TL
Motorin litre fiyatı: 65.68 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL