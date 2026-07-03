Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bisiklet dünyasının en önemli organizasyonları arasında yer alan Tour de France’ın amatör ayağı L'Etape, geçtiğimiz günlerde Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleşti.

Bu büyük yarışın Türkiye ayağı, hem yerli hem de yabancı pek çok bisiklet tutkununu aynı parkurda bir araya topladı.

Yarışın en çok konuşulan isimlerinden biri ise, yalnızca performansıyla değil, kariyeriyle de adından söz ettiren Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül oldu.

İkinciliği elde etmeyi başardı

Organizasyonun en zorlu kategorilerinden biri olan 97 kilometrelik uzun parkur, adeta sporcuların dayanıklılığını sınadı.

İçinde yaklaşık 1900 metreye varan tırmanışları içeren bu rota, yalnızca bacak kuvveti değil, aynı zamanda ciddi bir teknik beceri de gerektiriyordu. Zorlu virajlar ve Marmaris’in değişken hava koşulları, yarışın zorluk derecesini daha da artırdı.

Bu zorlu parkurda ter dökenlerden biri de Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Esra Kürkcü Akgönül oldu. Eski bir olimpiyat sporcusu olan Akgönül, tecrübesini parkura yansıtarak 3 saat 51 dakikalık derecesiyle kadınlar genel klasmanında ikinciliği elde etmeyi başardı.

Gençlere örnek oluyor

Esra Hoca’nın başarısının arkasında, uzun yıllara dayanan bir disiplin yatıyor. Akademik hayatın yoğunluğu ile profesyonel sporculuk kariyerini yıllardır bir arada devam ettiren Akgönül, genç sporculara ilham vermeye devam ediyor.