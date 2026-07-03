Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Ev hanımlığı yaptığı dönemde hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen 56 yaşındaki Belgin Çoko, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu Meslek Fabrikası'na başvurdu.

Osmangazi Kurs Merkezi’nde hamur işlerinden tatlı çeşitlerine kadar çeşitli alanlarda eğitimler alan Çoko, yalnızca yeni bilgiler öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda kendi işini kuracak donanıma da kavuştu.

"Bir Lokma Lezzet"

Eğitim sürecini başarıyla bitiren Çoko, bugün "Bir Lokma Lezzet" markasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden siparişlerini alan ve üretici pazarlarında tezgah açan başarılı girişimci; su böreğinden baklavaya, mantıdan sarma çeşitlerine kadar pek çok el emeği ürünü satışa sunuyor.

"Bu kurslar bana aktivite de oldu"

Meslek Fabrikası'ndaki deneyimlerini ve hayatındaki değişimi, "Ürünlerin yapımında püf noktaları öğrenmek için Meslek Fabrikası’nda çeşitli kurslara gittim ve çok memnun kaldım.

Kadınlara Meslek Fabrikası kurslarını öneriyorum. Ben evde oturuyordum, bir şey yapmıyordum. Bu kurslar bana aktivite de oldu.

Eğer Meslek Fabrikası’na gitmeseydim üretici pazarlarında ürün satamazdım. Şu anda evimde su böreği, baklava, börek, sarma gibi ürünler yapıp üretici pazarlarında satış yapıyorum.

Paramı kazanıyorum ve bana özgüven geldi. İnsanlar bana ‘eski halin gitmiş’ diyor. Bu süreç beni çok değiştirdi. Çevrem de bu durumdan çok memnun." diyerek anlattı.