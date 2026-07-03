Son Mühür / Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında 25 Haziran’da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheliye gözaltı kararı verilmiş; soruşturmanın ardından Başkan Yetişkin tutuklanırken; Başkan Yiğit’e ise ev hapsi verilmişti. Yaşananların yankısı sürerken konuyla ilgili CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel’den dikkatleri çeken açıklamalar geldi. Son Mühür’e konuşan Yücel, “Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit’in bırakın adli kontrolü, ev hapsini gözaltına alınması dahi abes” mesajı verdi.

“Gözaltı da hukuksuz ev hapsi de…”

Süreçte çokça tartışılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile yapılan ve MASAK raporlarına yansıyan para trafiğine değinen CHP’li Yücel, “Seçimden 2 gün önce geçmişte ilçe yöneticiliğimizi, il genel meclis üyeliğimizi yapmış olan hem partili hem de başarılı bir iş kadını olan annesi tarafından deprem bölgesi Malatya’ya gönderilen bir para var… Parayı gönderen Başkan Onur Yiğit değil, annesi. Para suçtan elde edilmiş bir gelir değil, kaynağı belli. Burada suç olarak tarif edilebilecek tek bir eylem, bir unsur söz konusu değil. Dolayısıyla gözaltı da hukuksuz, ev hapsi de…” dedi.

Görevden uzaklaştırma uygulanabilir mi?

Daha önce Yücel, verilen kararın Başkan Yiğit'in görevden alınmasına neden olabileceğini söyleyerek dikkatleri çekmişti. “Düşünün ağır suç işlediği iddiasıyla soruşturulan ya da yargılanan kişilere uygulanan bir adli kontrol yöntemi, Balçova’nın seçilmiş belediye başkanına uygulanıyor” sözleriyle devam eden Yücel, “Onur Yiğit tertemiz, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Maksat yıpratmak, itibarsızlaştırmak, iş yapamaz hale getirmek. Suçlamanın içi boş olması bir yana, ben burada görevden uzaklaştırma uygulanamayacağını düşünüyorum, zira suçlama başkanın belediye başkanlığı göreviyle alakalı değil” ifadelerini kullandı.

“Hukuk tarihine geçen kara leke”

Başkan Yiğit’in görevinin ifasıyla ilgili bir isnat durumunun da söz konusu olmadığının altını çizen CHP’li vekil Yücel, “Ayrıca belediye hizmetleri de kesintisiz olarak devam ediyor. Diliyoruz ki, bu hukuk tarihine kara bir leke olarak geçen adli kontrol kararı bir an önce kaldırılır ve başkan fiziki olarak hem makamına hem de sahaya ve sokaklara geri döner” diye konuştu.