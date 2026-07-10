Emekli ve memur maaşlarındaki altı aylık enflasyon farklarının netleşmeye başlaması, asgari ücretli çalışanların da beklentilerini artırdı. Milyonlarca işçi yaz aylarında gelirlerini rahatlatacak bir iyileştirme beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetimi iddialara son noktayı koydu. Yetkililer, asgari ücretin yasal mevzuata uygun biçimde yılda yalnızca bir kez güncelleneceğini vurgulayarak ara zam tartışmalarını tamamen bitirdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde temmuz ayında asgari ücrete ek bir artış yapılması fikri yer almıyor. Kurumlar bu konuda hiçbir resmi çalışma yürütmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hükümetin masasında ara zamla ilgili hazırlanan bir düzenleme olmadığını belirterek beklentileri kesin bir dille yalanladı. Salgın döneminde yılda iki kez uygulanan asgari ücret artışları, yasal mevzuata dönülerek yeniden yılda sadece bir kez yapılacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

Olağanüstü bir yasal düzenleme veya politika değişikliği yaşanmazsa işçiler, aralık ayındaki yeni komisyon toplantılarına kadar mevcut maaşlarını almaya devam edecek. 1 Ocak 2026 tarihinde yüzde 27 oranında uygulanan zammın ardından net asgari ücret 28.075,50 TL olarak hesaplara yatıyor. Brüt asgari ücret 33.030,00 TL olarak kayıtlara geçerken, bu tutarın işverene toplam maliyeti SGK ve işsizlik sigortası primleriyle birlikte 40.874,63 TL'ye ulaşıyor. İşçilerin günlük brüt ücreti ise 1.101 TL olarak bordrolara yansıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, kültür ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılaması için ödenen bu tutarı, yasa gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının çağrısıyla toplanıyor. Yeni rakamı belirlemek için aralık ayında dört kez bir araya gelen heyet, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alıyor. Oyların eşit çıkması durumunda komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor