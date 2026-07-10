Altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı yeni maaşlar netleşti. Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni katsayılar, maaşını ayın ilk günlerinde alan çalışanlar ve emekliler için geriye dönük farklar oluşturdu. Kadro ve unvana göre tutarları binlerce liraya ulaşan bu fark ödemeleri için kamuoyunun gözü resmi makamlardan gelecek takvim açıklamasına çevrildi.

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumunun altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak duyurmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı ortaya çıktı. Yüzde 6,09 enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme artışıyla toplam zam oranı yüzde 13,52'ye ulaştı. Yeni oranlarla en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR HANGİ TARİHTE YATACAK?

4C kapsamındaki memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında çekiyor. Aktif görevdeki memurlar ise maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Bu takvime göre görevdeki memurlar temmuz ayına ait zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Kamu çalışanlarının 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkları, kurumların bordro işlemlerini bitirmesinin ardından hesaplara geçecek. Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, bazı kurumlar bu farkı 15 Temmuz'daki ana maaşla birlikte hesaba aktarırken, bazılarında süreç temmuz ayının üçüncü haftasına kadar uzayabiliyor. Kesin ödeme tarihlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınlayacağı takvimle duyuracak.