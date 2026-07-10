Son Mühür- Satış ağırlıklı bir gün sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 84.52 puan azalış ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 14.105,44 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksinin yüzde 1,17 değer kaybettiği, holding endeksinin yüzde 0,65 değer kazandığı günün toplam işlem hacmi 152 milyar lira oldu.

Gün içinde en yüksek 14.275 ve en düşük 14.053 seviyelerini test eden endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.03'lük yükselişle 14.109 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.014 ve 13.923 puanın destek, 14.236 ve 14.366 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasaların tedirginliği devam ediyor...



Körfez İşbirliği Teşkilatı İran'ı BM'ye şikayet ederek, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçiş güvenliğine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Asya borsaları pozitife döndü.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 1.27, Güney Kore Kospı endeksi yüzde 3.36 artıya geçti.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.117 dolardan, gram altın 6.219 liradan,

gümüş 60.24 dolardan,

Brent petrol 76.28 dolardan,

yüzde 1'lik bir artış gösteren Bitcoin 64.018 dolardan alıcı buluyor.