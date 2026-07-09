Meclis mesaisi süren ve ilk 55 maddesi kabul edilen paketin ikinci bölümünde memur, esnaf, işçi ve ev hanımları için hayati düzenlemeler bulunuyor. Özellikle uzun süredir beklenen taşerona kadro adımının bu ikinci etapta yasalaşması bekleniyor. Hükümetin masaya getirdiği maddeler kabul edildikten sonra doğrudan yürürlüğe girecek.

100 BİN TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?

İlk kez 2023 yılında duyurulan taşeron işçilere kadro çalışmasında sona gelindi. Mecliste görüşülecek torba yasanın 43 maddelik ikinci bölümünde 100 bin taşeron işçisine kadro verilmesini sağlayan maddenin yer alması bekleniyor. Taşeron düzenlemesi Genel Kuruldan geçtikten hemen sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.

BİRİNCİ DERECE MEMURA 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Hükümet birinci dereceye ulaşan tüm memurlara 3600 ek gösterge vermek için memur konfederasyonlarıyla birlikte çalışıyor. Önceki yasanın dışında kalan şef, tekniker ve veri hazırlama kontrol işletmeni gibi tüm kamu görevlileri bu haktan yararlanacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde 500 bini aşkın memurun hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları doğrudan artacak.

BAĞ-KUR 7200 PRİM DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yaklaşık 1 milyon küçük esnafın beklediği erken emeklilik kapısı aralanıyor. On ve daha az işçi çalıştıran Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken 9000 prim günü şartı 7200'e iniyor. Küçük esnaf bu sayede 1800 gün kazanacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan EYT'li esnaf, 7200 günü doldurduğu an hemen emekli olabilecek. Düzenleme, daha erken emekli olmak için son 3,5 yıl SSK'ya geçme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VE DEVLET DESTEĞİ NASIL OLACAK?

Torba yasa, ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak yeni bir prim desteği barındırıyor. İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev hanımlarının ödeyeceği primin üçte birini devlet karşılayacak. Mevcut asgari ücrete göre en düşük aylık sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş tutuyor. Yeni yasayla devlet bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu üstlenecek. Böylece ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olma hakkı kazanacak.

ANNELERE YIPRANMA PAYI NEDİR?

Ağır iş kollarındaki yıpranma payı sisteminin bir benzeri anneler için devreye giriyor. Kadınların çocuk sayısına göre emeklilik yaşları geriye çekilecek. Yeni model sayesinde anneler hem emeklilik yaşından indirim alacak hem de prim günlerine ekleme yapabilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Emeklilerin gelirini artırmak ve onlara ek sağlık güvencesi sunmak amacıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi kuruluyor. Mevcut otomatik katılım sistemi, işverenlerin de maddi katkı sunacağı ikinci basamak bir emeklilik sistemine dönüşecek.