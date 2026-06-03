Son Mühür- İzmir Bakırçay Üniversitesi yönetimi, sanayi ve akademiyi aynı masada buluşturmak adına stratejik bir hamle yaptı. Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar liderliğindeki üniversite heyeti, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan’ı makamında ziyaret ederek bölgesel kalkınmayı hızlandıracak iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Teorik bilgi üretime dönüşecek

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşat Duman ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ali Köstepen’in de yer aldığı kritik toplantıda, üniversitedeki akademik bilgi birikiminin sanayi uygulamalarıyla nasıl entegre edileceği tartışıldı. Görüşmede, iki kurum arasında hayata geçirilecek ortak projelerin sadece Aliağa için değil, tüm bölge ekonomisi için ciddi bir sıçrama tahtası olabileceği fikri öne çıktı.

Ortak ar-ge çalışmaları ve geleceğe yönelik sürdürülebilir vizyon ortaklığı kurmanın yollarını arayan taraflar, sanayinin pratik gücü ile üniversitenin teorik zeminini birleştirecek projeler üzerinde mutabık kaldı.

Teknopark ve yeni sosyal alanlar

Toplantı salonundaki görüşmeler, fikir alışverişinin ardından doğrudan üretim sahasına taşındı. Bakırçay Üniversitesi heyeti, ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan rehberliğinde sanayi bölgesini gezerek çalışmaları yerinde inceledi.

Heyet, bölgede yapımı hızla devam eden cami ve kreş inşaatlarını inceledikten sonra asıl odağa, yani üniversite-sanayi iş birliğinin kalbi olacak teknopark alanlarına yöneldi. Teknopark kurulması ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi için uygun olan binaları ve arazileri tek tek gezen yetkililer, yapılacak yatırımların fizibilitesini değerlendirdi. Bu hamle, sanayi bölgesinde yüksek katma değerli üretimin fitilini ateşleyecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.

