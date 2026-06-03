Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, bir dönem İzmir kamuoyunun yakından takip ettiği memurların SDT eylemlerinin son durumunu değerlendirerek, özellikle emekçilerin enflasyon altında ezildiğini vurguladı.

Reşat Bozat: TÜİK yeniden elini cebimize koydu

Türkiye tarihinde TÜİK’in ilk defa enflasyon rakamını zamanında açıklamadığını savunan ve açıklanan rakamların sonucunda başta emekçiler olmak üzere toplumun pek çok kesiminin mağdur olacağının altını çizen Birlik Yerel Sen Başkanı Reşat Bozat, “Tarihte ilk defa TÜİK enflasyon rakamı açıklamak için ayın 5’ini bekliyor. Normalde ya ikisinde, ya üçünde en genç dördünde açıklardı. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor.

Görünen o ki Temmuz ayı zam oranları yaklaştıkça TÜİK yeniden elini cebimize koymuş oldu. Buradan da maalesef hem belediye başkanlarımız, hem hükümet yetkilileri asgari ücretlilerden ve emeklilerden nasıl kırparız derdine düştükleri için yine emekçiler mağdur olacak.

Bu konuda bizim süreçlerle ilgili gerek basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz oluyor. Temmuz ayında beklediğimiz oranlar eksiye yakın olacak diye düşünüyorum. Bununla ilgili adımlarımız olacak, bu eylemleri Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz.” dedi.

“Orta yol bulunursa çözülmeyecek problem yok”

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZDOĞA’da yaşanan anlaşma problemini de değerlendiren Başkan Bozat, orta yol bulunursa bütün sorunların çözüleceğini savunarak, “İZDOĞA şirketinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir sözleşmesi var.

Şirket ile SODEM SEN arasında bir anlaşma maalesef olmadı istenen rakamlar arasında uçurum var çünkü. Günümüz gerçek reel enflasyonlarına bakıldığında da istenen rakamlar çok miktar noktalarda değil, büyükşehir bu sınavını daha önceden verdi zaten, açıkçası biraz orta yol bulunursa problem çözülür, çözülmeyecek bir sorun yok. Şu an İZDOĞA’nın işçiye vereceği çok yüksek bir zam oranının olmadığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Emekçilerin istediği tablo oluştu”

Son olarak, geçtiğimiz aylarda kent gündemine damga vuran ilçe belediyelerindeki memur eylemleri hakkında da konuşan Bozat, istenen tablonun oluştuğunun altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Buca’da bir SDT daha yatırıldı, zaten Bayraklı Belediyesi’nde de tavan üstü sözleşme için yetki alındı bununla ilgili de Cuma günü yeniden masaya oturulacak, şu an itibariyle emekçilerin istediği tablo oluştu gibi gözüküyor.”