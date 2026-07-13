Son Mühür- İzmir, 15 Temmuz askeri kalkışmasının 10. yıl dönümünde tarihi bir sergiye ev sahipliği yaptı. İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen "Yaşayan Hafıza Merkezi" açılışı, devlet erkanı ve kent protokolünü bir araya getirdi. Ancak törene damga vuran olay, sergilenen dijital kayıtlardan ziyade, siyaset kulislerinde adı sıkça anılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın mesafeli duruşu oldu.

Kısa süre önce CHP’den istifa eden ve kamuoyunda "AK Parti saflarına katılacak" iddialarıyla gündemden düşmeyen Cemil Tugay, salondaki yerini aldı. Siyasi çevrelerde "Çarşamba günü AK Parti'ye geçiş yapacak" söylentileri yayılırken, Tugay’ın etkinlik boyunca sergilediği profil dikkat çekti. Belediye Başkanı, resmi protokolün ön saflarında yer almak ya da kurdele kesiminde öne çıkmak yerine, töreni daha çok arka planda, göz önünde durmadan takip etmeyi tercih etti.

Protokol karelerinde yer almadı

İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda askeri yetkilinin katıldığı açılışta gözler Cemil Tugay’ın üzerindeydi. Siyasi geleceğine dair iddiaların yoğunlaştığı bu kritik günlerde Tugay, resmi fotoğraf karelerine girmekten kaçındı. Kurdele kesim alanının uzağında kalarak açılış konuşmalarını ve töreni sakin bir şekilde izledi.

"On yıl geçse de unutmamalıyız"

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, hain darbe girişiminin üzerinden on yıl geçmesine rağmen mücadelenin hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirtti. Elban, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"O gece milletimizin ferasetiyle meydanlar ve havalimanları hızlıca kuşatıldı. Karanlık gece, kahramanlık hikayesiyle aydınlığa dönüştü. Vatanımıza kasteden FETÖ tamamen yenilgiye uğratıldı ancak 250 vatandaşımız şehit oldu. Aradan 10 yıl geçse de yaşananları unutmamalı, gençlerimizin hafızasına bu süreci doğru şekilde aktarmalıyız."

"Milli şuuru geleceğe taşıyacak bir eser"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise tarihi kongre binasının fuaye alanında açılan merkezin önemine değindi. 15 Temmuz’un milli iradeye sahip çıkma direnişi olduğunu söyleyen Saygılı, "Yeniden ihya edilen bu mekandaki Yaşayan Hafıza Merkezi, o gecenin ruhunu ve milli şuurunu gelecek nesillere taşıyacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.