Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon planlaması kapsamında orta sahasını önemli bir isimle güçlendirdi. Merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayan Nijerya asıllı Fransız futbolcu, fiziksel gücü ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla biliniyor. Futbol yaşantısına ülkesinde başlayan ve yüksek bonservis bedelleriyle İngiltere Premier Lig ekiplerine giden 22 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Lesley Chimuanya Ugochukwu olan futbolcu, 26 Mart 2004'te Fransa'nın Rennes kentinde doğdu. Nijerya kökenli bir aileden gelen 22 yaşındaki isim, aynı zamanda eski Nijeryalı stoper Onyekachi Apam'ın yeğeni. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapan yetenekli oyuncu, sert ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor. Genç futbolcu, Haziran 2024'te Fransa milli formasıyla Maurice Revello Turnuvası'nda da mücadele etti.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Rennes altyapısında başlayan Ugochukwu, A takımla ilk profesyonel maçına 25 Nisan 2021'de çıktı. Ligue 1'de Dijon'u 5-1 yendikleri karşılaşmada Steven Nzonzi'nin yerine oyuna girdi. Fransa'daki performansıyla büyük kulüplerin ilgisini çekti ve 1 Ağustos 2023'te 27 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu. Londra temsilcisiyle yedi yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, Premier Lig'deki ilk maçına Liverpool karşısında çıktı.

İNGİLTERE KARİYERİNDE NELER YAPTI, BURNLEY'E NE ZAMAN GİTTİ?

Chelsea, genç futbolcuyu maç tecrübesi kazanması için 16 Ağustos 2024'te Southampton'a kiraladı. Southampton formasıyla ligdeki ilk golünü West Ham United filelerine gönderdi. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra 6 Ağustos 2025'te 28,7 milyon euro bonservis bedeliyle Burnley kadrosuna katıldı. Burnley ile beş yıllık sözleşme imzalayan ve ilk golünü Aston Villa'ya atan Ugochukwu, geçen sezon takımıyla 38 resmi maça çıktı. Galatasaray yeni sezonda bu genç yeteneği kiralık olarak renklerine bağladı.