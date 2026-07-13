İş insanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmada kızı adına yürüttüğü yardım sürecini detaylarıyla anlattı. Basına yansıyan bu ifadeler, 2018 yılında İran'da düşen jette arkadaşlarıyla birlikte hayata veda eden 28 yaşındaki Mina Başaran'ı akıllara getirdi. Genç yaşta iş dünyasına adım atan ve evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde vefat eden Başaran'ın eğitimi, ailesi ile geçirdiği uçak kazası yeniden gündeme geldi.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Hüseyin Başaran ve Beril Başaran'ın kızı olan Mina Başaran, yükseköğrenimini Koç Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra European Business School'a giderek lüks marka yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatını bitirir bitirmez aile şirketi Başaran Holding'de yönetim kurulu üyesi sıfatıyla çalışmaya başladı. Şirketin yeni nesil yöneticileri arasında gösterilen Başaran, genç yaşına rağmen holding bünyesinde aktif görevler üstleniyordu.

MİNA BAŞARAN'IN NİŞANLISI KİM?

Mina Başaran, iş insanı Murat Gezer ile nişanlıydı. Çift evlilik planları yapıyordu ve düğün hazırlıklarında sona yaklaşmıştı. Başaran, düğünden kısa bir süre önce yakın kız arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda eğlencesi düzenlemek için Dubai'ye gitti. Dönüş yolunda yaşanan feci kaza nedeniyle bu düğün hiçbir zaman gerçekleşmedi.

HÜSEYİN BAŞARAN'IN KIZI MİNA BAŞARAN NEDEN ÖLDÜ?

Bekarlığa veda partisinin ardından Türkiye'ye dönmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan özel jet, 11 Mart 2018 tarihinde İran'ın dağlık bir bölgesine düştü. Uçağın çakılması sonucu 28 yaşındaki Mina Başaran ile birlikte jette bulunan arkadaşları hayatını kaybetti. Kazada iki pilot ile bir hostesin de yaşamını yitirmesiyle toplam 11 kişi hayata veda etti.